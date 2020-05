Weston McKennie befinder sig tusindvis af kilometer væk fra protesterne i USA - men han ville også markere sin holdning.

'Det føles så godt at bruge min platform til at give opmærksomhed til at problem, der har eksisteret alt for længe,' konstaterer han.

Det var i lørdagens Bundesligakamp mod Werder Bremen, at den 21-årige amerikanske fodboldspiller i Schalke 04 valgte at give sin mening til kende. Se højdepunkter fra kampen øverst i artiklen

Her havde Weston McKennie et kreeret en lille håndskrevet besked omkring venstre overarm.

'Justice for George,' stod der.

Det er selvfølgelig en reference til den 46-årige George Floyd, der i mandags mistede livet, fordi en politibejtent havde siddet med knæet på hans hals i flere minutter i forbindelse med en anholdelse.

Det har i de seneste dage ikke bare skabt kæmpe protester ikke bare i Minneapolis, hvor tragedien fandt sted, men også tværs over hele Weston McKennies hjemland, USA. Her gør de oprør mod hvide betjentes behandling af sorte borgere.

'Vi må stå op for det, vi tror på, og jeg tror på, at det er på tide, at vi bliver hørt,« skriver fodboldspilleren på Twitter.