Hun har været anholdt for spirituskørsel, taget for doping, sigtet for vold og fået lækket nogle udfordrende nøgenbilleder.

Den amerikanske landsholdslegende Hope Solo har været igennem en del. Den nu 42-årige tidligere landsholdskeeper fik 202 landskampe på cv’et, blev kåret til verdens bedste målmand hele fire gange og vandt både VM og to OL-guldmedaljer med USA.

Men efter den glorværdige karriere har hun blandt andet kæmpet med alkoholafhængighed, der førte til den tragiske hændelse, hvor hun kørte spirituskørsel, mens den tidligere landsholdsmålmand havde sine børn – tvillinger på to år – med i bilen.

I et Radiosporten Dokumentär-afsnit, som handler om Hope Solo, fortæller den mangeårige svenske landsholdsmålmand Hedvig Lindahl – som har haft kontroverser med Hope Solo – om en speciel besked, hun sendte til den skandaleramte amerikaner.

Hope Solo. Foto: Eugenio Savio Vis mere Hope Solo. Foto: Eugenio Savio

»Jeg husker, at jeg skrev til hende. Jeg ved ikke, om hun så beskeden. Men jeg følte, hun havde brug for støtte. At hun var et ødelagt menneske, der havde brug for hjælp til at komme ud af det her. Når der er børn involveret, bliver det automatisk mere alvorligt,« siger Hedvig Lindahl i dokumentaren ifølge Expressen.

Den svenske målmand henviser også til en episode, hvor Hope Solo langede ud efter Sveriges landsholdskvinder, efter de slog USA ud i kvartfinalen ved OL i 2016.

»Vi spillede mod en flok kujoner. Det bedste hold vandt ikke i dag,« sagde Hope Solo efter kvartfinalen.

Udtalelsen faldt ikke i god jord hos det amerikanske fodboldforbund, der reagerede på udtalelserne ved at udelukke Hope Solo fra landsholdet i seks måneder.