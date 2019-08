Real Madrid måtte på hjemmebane notere et pointtab mod Valladolid, som udlignede i slutminutterne.

Det smukke spil og overlegenheden var ikke fremherskende for Real Madrid i lørdagens ligamøde hjemme mod Valladolid, og det kostede point.

Trods et sent føringsmål til favoritterne lykkedes det gæsterne at udligne kort før tid, så kampen sluttede 1-1.

Første halvleg bød ikke uventet på tung spillemæssig Real Madrid-dominans, men det blev ikke omsat til mange store chancer.

Zinedine Zidane havde fundet plads i startopstillingen til både Gareth Bale og James Rodríguez, som den franske træner ellers har forsøgt at komme af med denne sommer.

Netop de to spillere kom frem til de fleste af hovedstadsholdets chancer før pausen, men skarpheden var til at overse.

Den manglende pauseføring tvang Real Madrid til at øge de offensive initiativer. Men det gav huller bagude.

Mens Real Madrid fortsatte med at brænde chancer, steg antallet af farlige kontrastød til gæsterne, som imidlertid heller ikke havde taget de veludviklede målnæser med.

I modsatte ende blev Real Madrids pres intensiveret, og indskiftede Luka Jovic var tæt på at åbne målkontoen i den spanske liga, da hans hovedstød efter 68 minutter ramte trekantssammenføjningen.

Det blev dog en gammel kending, som sendte Real Madrid på sejrskurs.

Otte minutter før tid modtog Karim Benzema bolden på kanten af feltet, hvor han flot vendte rundt og bankede bolden ind ved roden af fjerneste stolpe.

Bedst som man troede, at Real Madrid ville hente den ventede sejr, fik gæsterne spillet det madrilenske forsvar tyndt, og alene igennem med Thibaut Courtois satte Sergi Guardiola udligningen ind i 89. minut.

En sidste desperat offensiv for Real Madrid var forgæves, og dermed blev det til en pointdeling.

Daniel Wass spillede hele kampen for Valencia, som måtte indkassere et 0-1-nederlag ude mod Celta Vigo, der ikke havde Pione Sisto i truppen.

Endelig spillede Getafe og Athletic Bilbao 1-1 i lørdagens sidste kamp.

/ritzau/