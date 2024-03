Polske Robert Lewandowski sikrede Barcelona tre point, da han i overtiden scorede til 2-1 ude mod Celta Vigo.

Det så længe ud til, at det skulle ende i en pointdeling mellem FC Barcelona og Celta Vigo, men i overtiden sikrede Robert Lewandowski catalonierne tre point på udebane, da han udnyttede et straffespark og sikrede 2-1-sejren.

Lewandowski brændte ellers i første omgang sparket, men Celta Vigo-keeper Vicente Guaita havde forladt stregen før tid. Det gav polakken chancen på ny, og denne gang svigtede han ikke.

Med sejren hænger Barcelona med det yderste af neglene på i topkampen og er på tredjepladsen syv point efter førerholdet Real Madrid.

Celta Vigo er på en 17.-plads lige akkurat over nedrykningsstregen, hvor der er tre point ned til Cadiz, der er øverste hold under stregen.

Andreas Christensen var igen at finde på Barcelonas centrale midtbane lørdag aften. Det var tredje kamp i træk, at danskeren var blevet placeret på den defensive midtbane for catalonierne.

Opgøret begyndte livligt i begge ender, hvor to gode målmandspræstationer forhindrede tidlige scoringer.

Som første halvleg skred frem, indtog Barcelona den styrende rolle og satte sig på boldbesiddelsen. Catalonierne viste dog flere gange sårbarhed på omstillinger, men Celta Vigo udnyttede ikke mulighederne.

Lige inden pausen kom gæsterne i front, da Robert Lewandowski modtog bolden på kanten af feltet og klinisk sparkede den i nettet.

Knap var de to mandskaber kommet ud fra omklædningsrummene efter pausen, før hjemmeholdets Iago Aspas med en afrettet afslutning bragte balance i regnskabet.

Det spillemæssige overtag, som Barcelona havde i slutningen af første halvleg, var væk, og Celta Vigo var i flere omgange lige så tæt på at komme foran, som gæsterne.

Spillet bølgede frem og tilbage, men begge mandskaber manglede skarphed i de afgørende sekvenser.

I dommerens tillægstid blev Barcelonas Lamine Yamal nedlagt i feltet, hvorefter Lewandowski i andet forsøg afgjorde affæren.

Tidligere lørdag bankede Atlético Madrid på hjemmebane Las Palmas med hele 5-0. Hovedstadsklubben er på fjerdepladsen tre point efter Barcelona.

/ritzau/