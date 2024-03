Med et mål i tillægstiden sørgede Harry Kane for en tiltrængt sejr til Bayern München.

Tidligere på ugen fik Thomas Tuchel besked om, at han er færdig i Bayern München til sommer, men den afgående træner kan trods alt glæde sig over en god start på sin afskedsturné i spidsen for den sydtyske storklub.

Efter tre nederlag på stribe hentede Bayern lørdag aften en tiltrængt sejr med 2-1 på hjemmebane over RB Leipzig, og som så ofte før var det Harry Kane, der førte sig frem som målhelt.

Englænderen lavede begge mål og sikrede sejren, da han i overtiden bankede bolden i nettet på et tidspunkt, hvor publikum på Allianz Arena formentlig var begyndt at indstille sig på en ny skuffelse.

På trods af resultatet levede Bayern heller ikke denne gang spillemæssigt op til tidligere bedrifter. Til gengæld var der ikke mange fingre at sætte på spillernes engagement og ihærdighed.

Holdet havde nær fået en drømmestart, da Harry Kane med et hovedstød efter fire minutter tvang Leipzig-målmand Janis Blaswich til en kanonredning.

Meget mere skete der ikke før pausen, men ti minutter efter sidebyttet fyrede Kane op under den slumrende forestilling. Jamal Musiala vendte sig fikst og fandt den engelske topscorer, som scorede på vanlig afklaret facon.

1-0-målet lokkede omsider Leipzig ud af hulen. Og især Benjamin Sesko rørte på sig i frontkæden.

Bayern-målmand Manuel Neuer måtte efter en time agere redningsmand, da sloveneren havde driblet sig helt fri, men ti minutter senere var veterankeeperen prisgivet.

Sesko fik en skudchance i feltet, og Leon Goretzka kom flyvende og rettede uheldigt bolden af uden for Neuers rækkevidde.

Kort efter kom danske Yussuf Poulsen på banen for Leipzig, og kampen var ved at fuse ud, da Harry Kane slog til igen.

Indskiftede Eric Choupo-Moting lagde bolden til rette for topscoreren, der iskoldt lavede sit 27. sæsonmål.

Med sejren spiste Bayern München lidt af Leverkusens forspring i tabellen. Afstanden mellem de to hold er nu igen på otte point.

/ritzau/