Union Berlin vandt historiens første bundesligamøde med Hertha Berlin efter en dramatisk afslutning.

Union Berlin er lige nu fodboldkonge i den tyske hovedstad, efter at oprykkerklubben lørdag aften besejrede "storebror" Hertha i det imødesete lokalbrag i Bundesligaen.

Union vandt med 1-0 på en sen scoring af Sebastian Polter, der udnyttede et straffespark, som dommer Deniz Aytekin havde tildelt hjemmeholdet efter at have konsulteret tv-skærmen ved banen.

Det lignede en uforløst 0-0-kamp, men endte med gyngende tribuner og et jublende hjemmehold, der havde danske Marcus Ingvartsen med fra start.

Langt hen ad vejen var det en mere intens end velspillet fodboldkamp, og det kneb med at tilspille sig de helt oplagte muligheder.

Tættest på før pausen kom Christopher Lenz, der i et fremstød fik serveret en kæmpechance ved den bageste stolpe.

Kantspillerens hovedstød ramte dog indersiden af målstolpen og hoppede på tværs af målet og ud af farezonen.

Anden halvleg var kun et par minutter gammel, da dommer Aytekin måtte afbryde kampen, fordi Hertha-fans antændte romerlys, som fik tunge røgskyer til at drive ind over Stadion an der Alte Försterei.

Spillerne flygtede ind i spillertunnelen og blev der, til tågen lettede nogle minutter senere.

Herefter fortsatte en jævnbyrdig forestilling, og alt pegede i retning af en målløs uafgjort, da Herthas Derrick Boyata kom for sent med sin tackling af Unions Christian Gentner.

Polter nettede fra pletten, og selv om Hertha efter den lange afbrydelse fik mere end ti minutter til at udligne, holdt hjemmeholdet stand.

Sejren var Unions tredje i debutsæsonen i den bedste fodboldrække. Trods resultatet er Hertha stadig foran i tabellen med 11 point mod Unions 10.

