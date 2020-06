Joni Kaukos mål i slutminutterne sikrede Esbjerg 2-2 mod AC Horsens i en kamp, der også bød på et bizart mål.

En sen scoring af midtbanespiller Joni Kauko sikrede tirsdag Esbjerg fB et vigtigt point til nedrykningsstriden, da holdet spillede 2-2 mod AC Horsens i 3F Superligaen.

Med ti minutter tilbage af kampen dukkede Kauko op i feltet og sparkede bolden i mål efter et tungt Esbjerg-pres.

Esbjerg dominerede også store dele af det målrige opgør, men selv om holdets angriber Mohammed Dauda bragte Esbjerg foran tidligt i kampen, vendte Horsens opgøret med en bizar scoring og et flot hovedstødsmål.

Med det ene point holder Esbjerg stadig snor i Hobro. Esbjerg ligger stadig på sidstepladsen i nedrykningsgruppe 2 med 22 point, men er inden Hobros kamp tirsdag aften kun to point bag Hobro.

Horsens ligger inden Randers' opgør mod Hobro på førstepladsen med 36 point.

Esbjerg begyndte kampen bedst, og allerede efter 12 minutter bragte Mohammed Dauda gæsterne foran.

Esbjerg havde egentlig stadig godt styr på Horsens, men kort før pausen udlignede hjemmeholdet alligevel efter et hjørnespark.

Esbjerg-spillerne mente, bolden havde været ude over mållinjen. De stoppede op og viftede med armene, og derfor kunne Michael Lumb uhindret sparke bolden i mål.

Kort efter pausen bragte Ayo Simon Okosun Horsens foran, da han drejede et hovedstød over i det lange hjørne.

Mod slutningen lagde Esbjerg et tungt pres på Horsens, og med ti minutter tilbage af kampen udlignede Joni Kauko.

Med det uafgjorte resultat har Esbjerg nu hentet fire point i to kampe under Troels Bech, der i sidste uge overtog cheftrænerposten fra Lars Olsen.

Forinden havde Olsen forladt stillingen efter manglende tillid fra spillerne.

Esbjerg kæmper for at nå tredjepladsen, der i sidste ende giver to playoffkampe om overlevelse mod nummer tre fra den anden nedrykningspulje.

De to hold, der slutter på fjerdepladsen, rykker direkte ned i 1. division.

/ritzau/