I en dramatisk afslutning fik Lyngby reddet både et point og raget en udvisning til sig mod Sønderjyske

Lyngby er fortsat uden en sejr i 3F Superligaen, efter at holdet søndag spillede 2-2 mod Sønderjyske på hjemmebane.

Alligevel skal de blåblusede Lyngby-spillere være mest tilfredse efter en kamp, hvor Sønderjyske var foran to gange, og det ene point først blev reddet hjem i sidste minut af en dramatisk afslutning på kampen.

Opgøret startede jævnbyrdigt, hvor begge hold gerne ville spille langs græsset, men ofte manglede kvalitet på den sidste tredjedel.

Som kampen skred frem, blev der dog åbnet mere op, hvilket også gav flere gode omstillingsmuligheder til begge hold.

Her lignede Sønderjyske længe det skarpeste hold, men på en sen scoring af Nicolai Geertsen reddede Lyngby et point.

Resultatet betyder, at Lyngby har to point, mens Sønderjyske er på syv point efter de første fire runder.

Midtvejs i første halvleg snuppede Sønderjyske føringen efter en flot kontra, der sendte Anders K. Jacobsen i dybden, hvor han resolut sendte den i nettet ved nærmeste stolpe.

Efterfølgende misbrugte både Lyngbys Frederik Gytkjær og Sønderjyskes Marc Dal Hende kæmpe chancer.

Det gjorde Lyngbys Christian Jakobsen dog ikke kort før pausen, da han fra en fri position i feltet udlignede mod sine gamle holdkammerater efter et godt gennemspillet angreb.

Efter pausen kom Christian Jakobsen til en ny god mulighed, men sparkede over mål. Sønderjyskes Jeppe Simonsen forsøgte sig også fra distancen, men også han manglede den sidste skarphed.

Det gjorde Anders K. Jacobsen til gengæld ikke 20 minutter før tid, da han sparkede en ripost i nettet.

I kampens hektiske afslutning fik Lyngby en forløsende udligning, da Nicolai Geertsen stangede et hjørnespark i nettet med stor kraft.

Alt var dog ikke rosenrødt for hjemmeholdet trods det ene point. André Riel blev således udvist i overtiden - angiveligt for at have råbt noget grimt til Sønderjyske-keeper Lawrence Thomas.

/ritzau/