Det var helt unødvendigt, at FCK til sidst tillod Manchester City at score til 1-3 efter sløset forsvarsspil.

Det vækker stor frustration i FCK-lejren, at Manchester City tirsdag aften fik lov til at udbygge sin føring fra 2-1 til 3-1 i tillægstiden af Champions League-ottendedelsfinalen.

Efter en disciplineret anden halvleg var FCK ved at slippe fra mødet med de dominerende englændere med et hæderligt resultat i Parken, men Phil Fodens sene scoring har så godt som fjernet enhver tvivl om, hvem der avancerer efter returkampen i Manchester om tre uger.

Kort inden Fodens scoring fik også Erling Haaland to chancer mod et forsvar i ubalance. Kevin Diks forstår ikke, hvorfor FCK'erne stoppede med at forsvare til allersidst.

- Vi var nede med et mål, og selv om det ikke er optimalt, var det et okay resultat. Men vi var naive i de sidste sekunder.

- Vi skulle bare have stået nede bagved og ladet dem spille bolden rundt, vi må ikke tillade de chancer, de fik til sidst, siger FCK-forsvarsspilleren iført en ispose om knæet.

Midtbanedirigenten Rasmus Falk er ligeledes irriteret over, at FCK ikke kunne holde differencen nede på et enkelt mål. Både Citys 2-1-mål før pausen og 3-1-målet til sidst var unødvendige.

- Det er så frustrerende. Det er hamrende irriterende. Det er helt fair, at Manchester City vandt med to mål, men det er frustrerende, at vi lukkede mål ind i tillægstiden af begge halvlege.

- Det var ikke nødvendigt, og det var nogle halvdumme mål. Målet til 1-2 var en uheldig tackling, og det sidste mål må vi bare ikke lukke ind, siger Rasmus Falk.

Han medgiver, at FCK næppe kunne have mødt et bedre hold.

- Vi må respektere, at vi mødte fantastisk modstand. Vi må have respekt for den måde, de torturerede os på gennem hele kampen. De er next, next level i forhold til, hvad vi har mødt tidligere.

- Det var tortur at skulle flytte sig hele tiden, det var endnu mere ekstremt end mod Bayern München og nogle af de andre hold, hvor vi trods alt følte, at vi havde perioder på bolden. Det var meget hårdt at arbejde så lang tid uden bolden, og så var det svært at finde overskuddet, når vi endelig fik fat i bolden, siger Falk.

