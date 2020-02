Både FCN og AC Horsens begræder søndagens aflyste superligakamp, men prioriterer sikkerheden i første række.

Efter en mørk og kold vinterpause skulle FC Nordsjælland og AC Horsens søndag have taget hul på foråret i 3F Superligaen, men sådan skulle det ikke gå.

Godt en time før planlagt kampstart meddelte FCN nemlig, at kampen var blevet aflyst, fordi kraftige vindforhold udgjorde en sikkerhedsrisiko, da reklamebander risikerede at rive sig løs og ramme spillere og tilskuere.

Den sene aflysning ærgrer begge lejre, men der er enighed om, at sikkerheden går foran alt andet.

- Det er irriterende og frustrerende, når vi har sat os op til kampen efter en lang opstart, men sikkerheden kommer i første række, så der er ikke så meget at gøre, siger Horsens-spilleren Michael Lumb.

En ny dato for kampen er endnu ikke meldt ud, men sikkert er det, at kampprogrammet nu bliver tættere, hvilket ærgrer Michael Lumb.

- Det bliver et sammenpresset program, for vi har også en pokalkamp mod Silkeborg, vi skal tænke på, så det er ærgerligt, at vi ikke kunne gennemføre kampen mod FC Nordsjælland, lyder det fra forsvarsspilleren.

I den modsatte lejr er der også ærgrelse over aflysningen, men det tættere kampprogram bekymrer ikke FC Nordsjællands sportschef, Jan Laursen.

- Det er fint nok, at det bliver klumpet mere sammen. Vi vil gerne have et mindset, hvor vi skal lære at spille mange kampe, så det gør os ikke noget, siger Jan Laursen.

- Aflysningen er superærgerlig, men sikkerheden er det vigtigste. Når vejret er ekstremt, er der jo en risiko for, at man er nødt til at tage nogle forhåndsregler, hvilket er blevet gjort. Men man kunne godt mærke på elektriciteten i omklædningsrummet, at alle spillere gerne ville i gang.

- Vi fik en sen melding, for vi havde gjort alt klart og havde lige været igennem taktikmødet, men det er selvfølgelig godt, at faren blev opdaget i tide, siger sportschefen.

Tidligere søndag blev også det østjyske lokalbrag mellem AGF og Randers aflyst, hvilket dog skyldtes, at banen på Ceres Park i Aarhus var for sumpet.

/ritzau/