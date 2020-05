Thomas Delaney er ikke bekymret. (Bundesligaen er siden denne artikel blev skrevet officielt bekræftet til at begynde 15. maj)

»Jeg tror ikke, jeg har noget at skulle bevise.«

Sådan siger han i et interview til Viaplay Sport Live, som du kan se et klip fra i toppen af artiklen.

Selv om danskeren har været plaget af skader og siddet på sidelinjen længe, så er han ikke bekymret for ikke at få spilletid i Borussia Dortmund, når fodbolden i Tyskland igen begynder at rulle.

Det var i landskampen mod Irland i november, at Thomas Delany pådrog sig en skade. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Det var i landskampen mod Irland i november, at Thomas Delany pådrog sig en skade. Foto: Liselotte Sabroe

Coronakrisen har som bekendt sat næsten al sport på standby i et godt stykke tid, og den pause har som sådan ikke forværret danskerens situation.

»Jeg er lige så tæt (på de 100 procent, red.) som de andre spillere. Jeg laver det samme som dem, men der er jo selvfølgelig det i det, at jeg ikke har trænet under fuld ballast endnu og heller ikke spillet,« fortæller han.

Det var i landskampen mod Irland i november, at Thomas Delaney i første omgang pådrog sig en skade i anklen. Og danskerens hovedpine blev kun værre, da han efterfølgende under en træning fik problemer med sit knæ.

Men nu er han i klar bedring og parat til at snørre støvlerne, hvis Bundesligaen kommer i gang igen, hvilket der er meget, der peger i retning mod.

Thomas Delaney bliverher skadet og skiftes ud under EM kvalifikationskampen på Aviva Stadium i Dublin mandag den 18 november 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Thomas Delaney bliverher skadet og skiftes ud under EM kvalifikationskampen på Aviva Stadium i Dublin mandag den 18 november 2019. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er ikke mit valg, men jeg er til rådighed. Der er ikke noget kropsligt eller på papiret, der holder mig tilbage.«

»Træneren kender mig, så jeg behøver ikke at 'spille mig på holdet' på den måde, tror jeg,« fortæller Thoams Delaney.

Bundesligaen har ligget stille siden 11.marts.

Der resterer ni spillerunder af ligaen, som toppes af Bayern München med 55 point efterfulgt af Borussia Dortmund med 51 point.