Thomas Delaney har store forhåbninger til onsdagens Champions League-brag.

Tottenham møder Dortmund. Christian Eriksen møder Thomas Delaney.

Der er for alvor lagt i kakkelovnen til et brag af en kamp, når noget af det bedste af fodboldens England og Tyskland tørner sammen i ottendedelsfinalen i Champions League.

Det samme mener den danske landsholdsspiller Thomas Delaney, der spiller i Dortmund.

Thomas Delaney skiftede til Dortmund i 2018 fra Werder Bremen. Foto: LEON KUEGELER Vis mere Thomas Delaney skiftede til Dortmund i 2018 fra Werder Bremen. Foto: LEON KUEGELER

»Jeg tror, det bliver en rigtig god kamp, for det er to hold, der vil angribe og agter at spille god fodbold,« siger Thomas Delaney og fortsætter:

»Derfor håber jeg, det bliver en kamp, hvor begge hold vil gøre alt for at hente en sejr. Og samtidig kan vi også tillade os at være tilfreds med en uafgjort,« udtaler Thomas Delaney med henvisning til, at Dortmund spiller på udebane onsdag aften og derfor har hjemmebanefordel i returopgøret.

Thomas Delaney udviser også stor selvsikkerhed inden kampen og er sikker på, at Tottenham har holdt øje med Dortmunds præstationer i sæsonen hidtil med en førsteplads i Bundesligaen og en gruppesejr i Champions League.

»Vi respekterer Tottenham, og Tottenham har selvfølgelig respekt for os, for de ved, hvad vi er i stand til.«