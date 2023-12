Der skulle et sent selvmål til, før FC Barcelona fik hentet et enkelt point i udekampen mod Rayo Vallecano.

FC Barcelona tabte et skridt i kampen om det spanske mesterskab, da det forsvarende mesterhold spillede 1-1 ude mod Rayo Vallecano i La Liga.

Med det uafgjorte resultat er Barcelona placeret på tredjepladsen med 31 point efter 14 kampe. Girona og Real Madrid topper rækken med henholdsvis 34 og 32 point for en kamp færre.

Kampens første mål faldt efter 39 minutter, og det var en mindeværdig scoring fra Rayo Vallecanos midtbanespiller Unai Lopez, som hamrede til bolden fra distancen.

Afslutningen kom overraskende for alle, og Barcelona-keeper Inaki Pena forsøgte at redde den ude ved stolpen, men kunne ikke nå ud til den.

Efter hjemmeholdets mål blev resten af kampen ret så ensidig. Barcelona dominerede og var på jagt efter en udligning, men den offensive kvalitet var ikke til stede.

Barcelona-stopperen Andreas Christensen gik også med frem ved enkelte lejligheder, og danskeren var tæt på at komme til en god afslutning, men hjemmeholdets stopper Abdul Mumin fik afværget i sidste sekund.

Barcelona-træner Xavi forsøgte sig med to dobbeltudskiftninger i anden halvleg, og spillet blev bedre.

Barcelonas indskiftede brasilianske kantspiller Raphinha sparkede bolden på stolpen efter 76 minutter, men ind ville bolden bare ikke.

Målet kom dog seks minutter senere, og der skulle et selvmål fra hjemmeholdets Florian Lejeune til, før Barcelona fik udlignet.

Hårdt presset af Barcelona-angriberen Robert Lewandowski prikkede Lejeune bolden i eget net.

Resultatet betyder, at Barcelona ikke har vundet en ligakamp mod Rayo Vallecano siden marts 2019.

/ritzau/