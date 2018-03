Selvom Manchester United og manager José Mourinho i går fik oprejsning efter det skuffende nederlag til Sevilla i Champions League, så var Mourinho alt andet end en tilfreds mand efter sejren i FA Cup-kvartfinalen over Brighton.

Således måtte hans superstjerner lægger ører til en klassisk Mourinho-sviner efter kampen, hvor Belgieren Romelu Lukaku og serberen Nemanja Matic scorede et mål i hver halvleg for United i 2-0-sejren.

Særligt backerne Luke Shaw, som blev skiftet ud i pausen, og Antonio Valencia stod for skud i portugiserens pressemøde efter sejren:

»Jeg ville have mere personlighed ind på holdet. Jeg følte, at Matic var en ø af persolighed, vilje og kontrol, som var omgivet af en mangel på klasse, personlighed og vilje,« lød svadaen fra Mourinho.

Også den unge midtbanekomet Scott McTominay stod for skud:



»Han lavede flere fejlafleveringer i dag, end i alle de andre kampe, han har spillet hidtil tilsammen. Men han er en Manchester United-spiller, og for mig er en Manchester United-spiller en spiller, som giver alt, hvad han har - selv når han spiller skidt. Det er et spørgsmål om perosnlighed. Det er en ægte Manchetser United-spiller i min bog,« sagde Mourinho efter kampen.

Efter tirsdagens nederlag til Sevilla FC på Old Trafford i Champions League er Mourinho blevet kritiseret for sin defensive og afventende tilgang til spillet, som ifølge kritikerne ikke klæder et af verdens største og dyreste hold.