Én sejr løser ikke alt.

Det ulmer stadig kraftigt i Manchester United, hvor en stribe spillere ifølge Daily Mail ikke ønsker at blive i klubben i fremtiden. Hvis manager Jose Mourinho bliver.

Og det kan weekendens 'fra 0-2 til 3-2'-comeback mod Newcastle i Premier League ikke lave om på, se højdepunkter fra kampen øverst i artiklen.

Daily Mail lister en stribe spillere op, som skulle ønske at finde sig en ny klub, hvis Jose Mourinho fortsætter som manager i den portugisiske klub. De skulle ikke være tilfredse med, hvordan de er blevet behandlet.

Paul Pogba. Foto: CARL RECINE Vis mere Paul Pogba. Foto: CARL RECINE

Paul Pogba: Franskmanden har siden sommer været rygtet væk med destination mod FC Barcelona, der allerede skulle have nået en aftale om de personlige vilkår. Han er senest blevet droppet som viceanfører - og han skulle ifølge mediet have givet udtryk for at ville væk i januars transfervindue, selv om Manchester United har understreget, at han ikke er til salg.

Anthony Martial: Den unge franskmand har længe været på kant med Jose Mourinho. Så sent som i sommer fik han en bøde for at blive væk fra træningstur til USA. Manager og spiller var tilsyneladende enige om et sommersalg, men klubledelsen modsatte sig. At han i øjeblikket har været villig til at diskutere en kontraktforlængelse ses udelukkende som et udtryk for, at han ikke tror på managerens fremtid i klubben.

Luke Shaw: Englænderen har kontraktudløb med udgangen af sæsonen, og han kommer angiveligt ikke til at forlænge, hvis Jose Mourinho bliver. Portugiseren har i de seneste år kommet med mange barske bemærkninger om backens kvaliteter.

Eric Bailly: Han blev udskiftet efter bare 18 minutter i comeback-kampen mod Newcastle. Han faldt i unåde mod slutningen af seneste sæson var først lige begyndt at komme tilbage i varmen.

David de Gea. Foto: LINDSEY PARNABY Vis mere David de Gea. Foto: LINDSEY PARNABY

David de Gea: Den spanske målmand skulle være bekymret over klubbens fremtidige evne til at kunne spille med om de store trofæer. Hans kontrakt udløber ved udgangen af denne sæson, og der er endnu intet gennembrud i forhandlingerne om en forlængelse. Men klubben kan aktivere en option, der vil holde ham i klubben yderligere et år.

Antonio Valencia: Anføreren var sat af holdet til kampen mod Newcastle efter, at han havde 'liket' en opslag på sociale medier, der talte for at fyre Jose Mourinho. Han kommer ifølge Daily Mail til at overveje sin fremtid i januars transfervindue.

Også andre spillere har kontraktudløb til sommer: Ashley Young, Phil Jones, Juan Mata og Ander Herrera.

Af den grund kan de også snart have spillet deres sidste kamp for Manchester United.

Herrara skulle ifølge Daily Mail været blevet tilbudt et skifte til spanske Athletic Bilbao i det kommende transfervindue.