Det danske fodboldlandshold har fået nye trøjer inden EM-slutrunden, og – modsat spillet på banen – har det sjældent set flottere ud.

Det vurderer i hvert fald Frederik Lentz Andersen, tidligere mangeårig moderedaktør for Euroman og nuværende creative director hos Holidays.

Faktisk scorer en af de nye bluser topkarakter, men pas nu på derude, danske fodboldfans: I skal nemlig nøje overveje, hvilken størrelse I investerer i (hvis I da vil være med på moden)

Joachim Andersen, Joakim Mæhle og Jonas Wind fremviser landsholdets røde hjemmetrøje til EM. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Joachim Andersen, Joakim Mæhle og Jonas Wind fremviser landsholdets røde hjemmetrøje til EM. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Lad os først lige få skitseret de nye tilføjelser på EM-trøjen, der kommer i en velkendt kombination med rød hjemmebanetrøje og en hvid udebanemundering.

Hummel har valgt en klassisk rund hals på hjemmebanetrøjen, mens den hvide udebanetrøje er udstyret med en polokrave.

Som en hyldest til foreningslivet er hver af de 1.535 fodboldklubber i Danmark navngivet på indersiden af trøjen.

Trøjerne har ‘et unikt design’ af pixelerede firkanter, der skal symbolisere de mange fodboldklubber i Danmarks forskellighed.

Frederik Lentz Andersens vurdering:



Foto: Rasmus Rask Vendelbjerg Vis mere Foto: Rasmus Rask Vendelbjerg

KRAVERNE



»Både i 1988, 1992 og i 1996 var der kraver på landsholdstrøjerne. Det var, mens Hummel lavede dem. Så kom Adidas, og der havde vi det til EM i 2012, men ellers har kraverne været fraværende. Vi har været mere glade for V-halsen på landsholdet.«

»Men jeg synes, det er rigtig fedt med kraven på den hvide trøje. Det giver udtrykket et ekstra lag. Det er ellers mest noget, vi kender fra tennis og golf. Det virker lidt mere sofistikeret. Den røde hjemmebanetrøje er også flot med kraven og slutningerne på ærmerne.«

Foto: Rasmus Rask Vendelbjerg Vis mere Foto: Rasmus Rask Vendelbjerg

DE INDGRAVEREDE KLUBBER PÅ INDERSIDEN



»Det er et vildt smart greb at inkludere de mange små klubber. Det gør jo, at der kommer et stærkere tilhørsforhold til trøjen. Er du fra en lille klub eller en lille by? Så gør det dig stolt at se klubbens navn på trøjen. Man spiller på sammenholdet, og man repræsenterer alle de her steder i landet, hvor talenterne er udklækket. Det kan virkelig vække fodbolddrømmerne.«

»De har med garanti også siddet i salgsafdelingen og sagt: ‘Det er satme smart – nu kan sælge endnu flere trøjer!’. Men jeg tror nu, det kommer fra et godt sted. Det spiller på nationalfølelsen – som vi også så i 2016, hvor Hummel kom tilbage med Holger Danske indgraveret på trøjen.«

DESIGN



»Jeg forstår ikke helt pixeleringen. Det er jeg ikke vild med. Men overordnet fungerer trøjerne bare markant bedre end de seneste. Der er noget rebelsk i dem, men vi ser stadig et retroudtryk med de karakteristiske Hummel-vinkler på skulderen. Det fungerer rigtig godt.«

»Det samme gør tallene – som også trækker på noget retro. De har leget med den her knækkede font, som fungerer virkelig godt. Der kommer jeg igen til at sammenligne det med vikinge-skrifttypen fra 2016, som endte med at være komisk. Det her er mere retro-cool.«

»Overordnet set lander de her trøjer et godt sted. De unge kan lide 90erne og 00erne, og det her vækker en fed form for nostalgi blandt mange. Jeg er mest til udebanetrøjen. Den har kraven og er mere simpel. Den signalerer lidt mere at være en polotrøje.«

»Jeg tror, at den hvide trøje kan blive en egentlig klassiker. Men det kræver jo, at de spiller godt. Det er faktisk det, der afgør, om det er en trøje, man husker. Det er ligesom med slutrundesangene.«

P.S.



»Og så vil jeg tilføje, at fodboldtrøjer jo igen er blevet en del af modebilledet. Det ser vi med tendensen bloke-core, hvor man mikser fodboldtrøjer ind i sit outfit, og de bliver solgt i sindssygt mange modebutikker. Vintagemarkedet for gamle fodboldtrøjer er også eksploderet de seneste år.«

»Men husk: Hvis man vil dyrke bloke-core-stilen, så bærer man fodboldtrøjer ret oversize. Selvfølgelig skal spillernes trøjer sidde tight, men for fans – både de unge og de med ølmaver – så gå et par størrelser op. Det ser federe ud, at trøjerne sidder lidt loose. I hvert fald hvis du gerne vil se fasion ud!«

Foto: DBU/hummel Vis mere Foto: DBU/hummel

SAMLET VURDERING – RØD HJEMMEBANETRØJE



Foto: DBU/hummel Vis mere Foto: DBU/hummel

SAMLET VURDERING – HVID UDEBANETRØJE