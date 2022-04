Hvor skal vi sove i nat?

Det kan seks spillere fra den danske 1. divisionsklub Jammerbugt FC spørge sig selv om denne torsdag.

Spillernes arbejdsgiver, klubejer Klaus-Dieter Müller, har nemlig ikke betalt sin gæld til Jetsmark Idrætscenter, hvor seks af klubbens spillere bor, og derfor bliver de klokken 16.00 smidt af deres værelser.

Det skriver Spillerforeningen på sin hjemmeside, og her retter vicedirektør Allan Reese heftig kritik af Klaus-Dieter Müllers behandling af Jammerbugt FC-spillerne.

»Det er helt grotesk, det vi lige nu oplever i Jammerbugt FC, og det er helt uden fortilfælde. Der er altså seks spillere, der står uden et sted at sove i nat. De bliver bogstaveligt talt sendt på gaden, fordi Klaus-Dieter Müller ikke har betalt sin gæld. Og nogle af dem har heller ikke fået løn for marts. Det er under al kritik, og vi forventer, at han tager hånd om spillerne og finder en passende bolig til dem«, lyder det fra Allan Reese.

Ifølge Spillerforeningen havde Jetsmark Idrætscenter sat en deadline for betaling denne torsdag klokken 10.00, men den skulle altså endnu ikke være indfriet. Spillerforeningen oplyser ikke, hvem spillerne er.

Det er ikke den eneste hovedpine lige nu for Jammerbugt FC, for klubben har heller ikke udbetalt løn for marts til flere af sine spillere. Spillerforeningen har på grund af den manglende løn udsendt et påkrav til klubben, som kræver, at klubben udbetaler løn inden for tre dage - det påkrav blev udsendt onsdag, har Allan Reese fortalt til DR.

Sker lønudbetalingen ikke inden lørdag, kan spillerne rive deres kontrakter over og samtidig har de berørte spillere krav på den resterende løn for kontraktperioden.

Ligesom der er krise på kontorgangene, så er Jammerbugt FC også i krise inden for kridtstregerne, da klubben lige nu ligger i bunden af 1. division med fem point op til Esbjerg fB over stregen.