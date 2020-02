I sin tidligere hjemby har Serge Gnabry gjort det onde ved både Tottenham og Chelsea i denne sæson.

Med en fortid i Arsenal føler Bayern Münchens Serge Gnabry sig hjemme i London, og det demonstrerede den farlige angriber på ny, da tyskerne vandt 3-0 over Chelsea i Champions Leagues ottendedelsfinale.

Gnabry scorede to af målene tirsdag aften, mens han i gruppefasen nettede hele fire gange på udebane mod Tottenham og dermed er oppe på seks træffere i den engelske hovedstad i denne sæson.

- Det er altid dejligt at komme tilbage, og det ser ud til at være et særligt sted for mig. Jeg har mange venner her i London, og de var på stadion. De ser ud til at give mig ekstra kræfter, siger Serge Gnabry ifølge uefa.com.

Han var på kontrakt i Arsenal mellem 2011 og 2016, men formåede aldrig at bide sig fast på holdet.

Men efter hjemkomsten til tysk fodbold er den 24-årige slået igennem med et brag. Først hos Werder Bremen, siden i Hoffenheim og nu i Tysklands største klub.

- Jeg er glad for, at han først scorer så meget i London nu og ikke for fem år siden, for hvis han havde gjort det, havde han nok ikke været hos os nu, siger Bayern-spilleren Thomas Müller.

Müller var selv iøjnefaldende og ramte overliggeren i første halvleg. Han er selvsagt begejstret for både indsatsen og resultatet i en på papiret besværlig kamp.

- Vi leverede helt afgjort en fremragende udebanepræstation. Allerede i første halvleg burde vi have belønnet os selv med et mål. Det var en absolut fortjent 3-0-sejr, for vi blev ved med at træde på speederen, siger Thomas Müller.

Robert Lewandowski scorede Bayerns tredje mål gjorde dermed returkampen i München om tre uger til en næsten umulig opgave for Chelsea.

/ritzau/