Sejrsfesten gik over gevind.

Der var liv og glade dage i Paris, da fodboldfans fejrede Algeriets sejr over Elfensbenskysten i Africa Cup of Nations.

Men en nat fuld af begejstring tog en tragisk drejning, da festlighederne pludselig blev til optøjer.

Og for nogle endte sejrsfesten med at koste liv, det skriver Dailymail.

Mange af butiksvinduerne i Paris' gader var knuste efter nattens optøjer. Foto: PHILIPPE LOPEZ

Tusindevis af algeriere var på gaderne i Paris for at fejre deres landsholds sejr i Africa Cup of Nations, som i disse dage spilles i Egypten.

Men festen udviklede sig til brandstiftelser, en mand, der løb rundt med en motorsav og stenkast mod politiet. Mange blev arresteret i de parisiske gader, mens at politiet forsøgte at bekæmpe menneskemængden med tåregas.

Men værst gik det ud over en lille familie, hvor at moren blev kørt over og dræbt for øjnene af hendes 1-årige baby og 17-årige datter. Babyen blev alvorligt kvæstet ved ulykken, mens at den 17-årige slap med en ankelskade.

Der var tale om en 21-årig mand, som kørte med en meget høj hastighed og mistede kontrollen over bilen, det fortæller en sikkerhedsvagt.

Algeriske tilhængere jubler ved Triumfbuen i Paris. Foto: DOMINIQUE FAGET

Flere af tilskuerne har dog efterfølgende beskyldt politiet for at medvirke til optøjerne. De var nemlig for kyniske og tog ikke hensyn til de mange børn, som blev fanget i kaosset.

»Det ene minut fejrede vi sejren, det næste blev vi forgiftet af politiet,« siger en mor til fire og fortsætter:

»Der var ingen advarsler - de ville have os til at gå hjem, så de begyndte at gasse os sammen med tourister og alle andre, som var til stede,« siger hun til Daily mail.

På trods af de alvorlige optøjer, så er der tale om en 'the show must go on' situation, for der skal spilles semifinaler i turneringen søndag aften. Her skal Senegal møde Tunesien, og Algeriet tørner sammen med Nigeria.