Sønderjyske vandt fredag 3-2 i Hjørring og sendte et vigtigt signal efter en uge med intern uro i klubben.

Sønderjyske vandt 3-2 ude over Vendsyssel FF fredag aften i Superligaen efter en fremragende anden halvleg.

Her leverede holdet med tre scoringer et comeback og vendte kampen på hovedet efter at være bagud 0-1 ved pausen.

Sejren kom efter en hektisk uge for cheftræner Claus Nørgaard, da flere medier i ugen op til kampen berettede om intern uro.

Flere spillere i Sønderjyske-truppen skulle ifølge skriverier i medierne efter sigende være utilfreds med cheftræneren.

Derfor var sejren ifølge Nørgaard et vigtigt signal at sende efter den turbulente uge.

- Det har ikke kun været en lidt hektisk optakt. Det har været en voldsom hektisk optakt for mig.

- Derfor har sejren en enorm personlig betydning. Vi fik vendt kampen, så det kan jeg kun være tilfreds med, siger Claus Nørgaard.

Han var især glad for, at Sønderjyske viste sig som en sammentømret enhed, og at det ikke var tydeligt, at det havde været et hektisk forløb op til kampen.

- Den bedste måde, man kan udtrykke sig som fodboldspiller, det er med fødderne, og det synes jeg, at drengene gjorde i dag.

- Vi arbejdede sammen, og vi løste opgaven på fornemmeste vis, siger Nørgaard.

Træneren understregede dog, at dette ikke var nyt i hans øjne.

- Jeg synes også, at vi i den seneste kamp mod OB lignede nogle, der var glade for at spille sammen og være sammen, så jeg synes egentlig ikke, at det er et nyt udtryk, siger Nørgaard.

Anfører Marc Pedersen ønskede ikke at åbne det, han kaldte for en "lukket sag", efter sejren, men han understregede vigtigheden af de tre point.

- Det var i mandags, og det er længe siden, så det vil jeg ikke snakke om. Jeg synes, at vi beviste, at der er styr på de indre linjer igen.

- Vi kom for at tage tre point og spille os i top-6, og det gjorde vi, siger anføreren.

Sønderjyske ligger med sejren nummer fire i Superligaen.

