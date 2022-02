Jonas Wind scorede lørdag sit første mål for Wolfsburg siden skiftet fra FCK i januar.

Det skete i hjemmekampen mod Hoffenheim, hvor Wind var med til at kombinere i opstillet til angrebet.

Men det stoppede ikke her. I sidste ende bragede han bolden op i hjørnet med sit første Wolfsburg-kasse. Og hvilken én!

Du kan se målet øverst i artiklen.

Lige lidt hjalp det målet dog indtil videre, for Hoffenheim har vendt kampen på hovedet og fører 2-1. Blandt andet på mål af en anden dansker Jacob Bruun Larsen.

Jonas Wind blev solgt til den tyske Bundesligaklub på transfervinduets sidste dag for en pris omkring 90 millioner kroner, som røg til FCK, hvor Wind har spillet hele karrieren. Lige indtil nu.

»Det er meget svært at sætte ord på, hvad FC København betyder for mig. Klubben har altid været en kæmpe del af mit liv, og jeg har haft et utal af store oplevelser her – både som ungdomsspiller og senior. Det er svært for mig at sige farvel, for jeg elsker at være i København, og jeg kommer til at savne det utroligt meget. Men den her mulighed kunne jeg ikke kunne sige nej til, selv om jeg ikke havde regnet med at skifte i dette vindue,« sagde han om skiftet.

