'Stay At Home Challenge'.

Det er navnet på den udfordring, der i øjeblikket florerer på de sociale medier blandt fodboldstjerner verden over.

Mens alle fodboldfans venter på, der igen kan spilles fodbold i de store ligaer, forsøger professionelle fodboldspillere i disse uger at holde formen ved lige i deres hjem, indtil corona-krisen er overstået.

Og noget af det, som eksempelvis Lionel Messi, Pato, Antonio Rüdiger og Yannick Carrasco har brugt lidt tid på at træne, er de tekniske færdigheder.

Udfordringen går i al sin enkelthed ud på, at fodboldstjernerne stiller sig op foran et kamera og jonglerer med en toiletrulle, for derefter at udfordre andre fodboldspillere til at gøre det samme.

Du kan se videoer af Messi og co. give sig i kast med udfordringen nederst i artiklen.

Den argentinske troldmand blev nomineret af sin tidligere holdkammerat Xavi til at gøre et forsøg med jongleringen, og det endte med at gå godt for Barcelona-anføreren. Rigtig godt endda.

For den 32-årige fodboldstjerne formåede at lave hele 20 jongleringer med rullen, inden han sparkede udfordringen videre til tre af sine fodboldvenner.

Lionel Messi valgte nemlig at udfordre Barcelona-holdkammeraterne Luis Suarez og Arturo Vidal, mens landsmanden Sergio Aguero også fik en nominering med på vejen.

Idéen med udfordringen er at sprede budskabet om, at folk skal blive hjemme, så længe coronavirussen hærger.