Megan Rapinoe er igen på alles læber.

Anføreren for det amerikanske kvindelandshold, Megan Rapinoe, er bedst kendt for sit store fodboldtalent.

Men hun har også fået opmærksomhed udenfor banen på grund af hendes stærke personlighed og holdninger om Donald Trump.

Denne gang er der dog tale om en mere ufrivillig opmærksomhed af slagsen.

Rapinoe with the nip slip on live TV. You can’t make this stuff up pic.twitter.com/MN8FT9KlWH — Hunter (@hunteriselitee) 11. juli 2019

Megan Rapinoe var kvinden, der bar anførerbindet, da USA's kvindelandshold slog Holland 2-0 i VM-finalen i Frankrig.

Torsdag aften hev de nykårede verdensmestre endnu en titel hjem, da de vandt prisen for 'bedste hold' ved prisoverrækkelsen ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award).

Men da Rapinoe modtog et sejrskys af hendes kæreste, Sue Bird, gled hendes sorte blazer lidt for langt til siden og blottede hendes ene bryst.

Episoden blev censureret af ABC, men smutteren blev alligevel hurtigt opdaget af tusindvis af opmærksomme seere, hvor at flere har delt billeder og video af episoden på sociale medier.

Vis dette opslag på Instagram Re—Swimsuit Model.: @wattsupphoto #SISWIM @si_swimsuit ON. SALE. NOW. Et opslag delt af Megan Rapinoe (@mrapinoe) den 8. Maj, 2019 kl. 11.21 PDT

Det er dog ikke første gang, at offentligheden får lidt hud at se fra den 34-årige angriber, som til dagligt spiller for klubben Seattle Reign FC.

I maj fik hun nemlig taget billeder til det berømte Sports Illustrated magasin, hvor at flere kvindelige atleter har prydet siderne gennem tiden kun iført badetøj.

På billederne er Rapinoe iført en gennemsigtig badedragt, som ikke efterlader meget til fantasien.

Så selvom at det bestemt ikke var meningen, at tv-seerne skulle have et stykke med bart, så er der altså ikke noget at se, som hun ikke har vist før.