Tottenham kunne mandag aften glæde sig over en sejr over Everton.

Men manager Jose Mourinho må alligevel bruge noget tid på noget negativt fra kampen.

Da spillerne gik til pause, løb målmand Hugo Lloris direkte mod sin holdkammerat Heung-Min Son og var tydeligvis utilfreds med sin Spurs-profilen.

Og der skulle flere holdkammerater til for at stoppe de to herrer i at ende i en fysisk duel.

Du kan se klippet øverst i artiklen.

Det vides endnu ikke, hvad det præcist var, målmanden var så utilfreds med fra sin sydkoreanske holdkammerats side.

Men spillerne eller klubben slipper næppe fra at forholde sig til situationen, når journalister får lov at stille dem spørgsmål. Også selv om de krammede efter slutfløjt.

Tottenham var allerede foran ved pausen, da Michael Keane havde scoret selvmål i første halvleg, og det blev det eneste mål i kampen.