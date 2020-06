Det er et voldsomt uvejr, der hærger i visse dele af Danmark lige nu.

Og det har netop kostet en afbrydelse af 1. divisionskampen mellem Fredericia og Fremad Amager.

Der var ellers spillet næsten 80 minutter af kampen, da det pludselige bragede over stadion i Fredericia, som du kan se og høre i videoen herover.

Ved stillingen 2-1 til hjemmeholdet valgte dommeren at afbryde kampen og få spillerne væk fra banen.

Det betyder altså, at spillerne har været væk fra banen i et godt stykke tid.

Nu fortæller Fremad Amager dog via Twitter, at de igen er tilbage på banen. Og det forventes, at kampen kan spilles færdig.

'Spillerne går på banen igen om to minutter, og starter med at varme op. Det lysner umiddelbart her i Fredericia. Det ligner en fortsættelse af kampen fra 16:15,' skriver den officielle Twitter-profil fra Fremad Amager.

Dermed ser det ud til, at kampen kan spilles færdig i Fredericia.