»Cristiano, giv mig et kram«.

Sådan stod der på unge Eduardo Moreiras skilt, da den portugisiske holdbus kørte forbi. I bussen sad holdets største profil, superstjernen Cristiano Ronaldo.

Ifølge det portugisiske medie Flash bad Juventus-spilleren bussen om at stoppe, så den unge dreng kunne få et billede med og et kram af Cristiano Ronaldo. Og det gjorde han.

Med hjælp fra bl.a. sikkerhedsvagter kom Eduardo Moreira, der har haft leukemi i 10 år, om bord på bussen, hvor Cristiano Ronaldo ventede på ham. En smuk og rørende gestus, som du kan se herunder.

@cristiano stops the bus to take a selfie with his biggest fan Eduardo pic.twitter.com/JPyZVscVer — 433 (@official433) 8. juni 2019

Eduardo Moreiras smil er da heller ikke til at tage fejl af, og stoltheden lyser nærmest ud af den lille dreng.

Det er ikke første gang, at Cristiano Ronaldo gør sig bemærket ved sin godmodighed.

Tidligere har han eksempelvis støttet syriske flygtninge og jorskælvsofre i Nepal i 2015.

I 2017 satte han også et af sine Ballon d'Or-trofæer på auktion.

Søndag vandt Cristiano Ronaldo og Portugal Nations League. Foto: CARL RECINE Vis mere Søndag vandt Cristiano Ronaldo og Portugal Nations League. Foto: CARL RECINE

Det blev solgt for over fem mio. kr., som han sendte til Make-A-Wish foundation – En organisation, der hjælper børn i alderen 3-18 år, som er ramt af livstruende sygdomme.

Cristiano Ronaldo har også succes på fodboldbanen, hvor han søndag aften vandt Nation League med Portugal.

Sejren kom i hus efter en 1-0 sejr mod Holland i finalen.

Tidligere i år vandt han også Serie A med Juventus.