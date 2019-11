Et 3-1-nederlag gør sjældent en træner glad.

Pep Guarduola er ingen undtagelse. Heller ikke efter nederlaget til Premier Leagues førende hold.

Efter nederlaget til Liverpool søndag, der endte 3-1, var det nemlig en noget misfornøjet Pep Guardiola, som kameraerne hvilede på umiddelbart efter slutfløjt.

Pep Guardiola, der flere gange under kampen udviste tydelig frustration med enkelte dommerkendelser i kampen, trykkede - som efter enhver fodboldkamp - dommeren i hånden for at sige 'tak for kampen'.

Pep Guardiola hoppede rundt på sidelinjen undervejs i kampen mod Liverpool. Primært for at udtrykke sin frustration med dommerteamet. Foto: CARL RECINE Vis mere Pep Guardiola hoppede rundt på sidelinjen undervejs i kampen mod Liverpool. Primært for at udtrykke sin frustration med dommerteamet. Foto: CARL RECINE

Men det var en alt andet end tilfreds Pep Guardiola, der trykkede dommer Michael Oliver i hånden efter nederlaget til Liverpool.

Kameraet, der fulgte Guardiola, opfangede et rasnede udtryk i Manchester City-trænerens ansigt, og man kunne ligeledes se Guardiolas læber angiveligt forme ordene 'thank you so much' - 'tusind tak' på dansk - ledsaget af en overdrevet ansigtsmimik.

Guardiola så altså ud til på sarkasktisk vis at 'takke' dommer Michael Oliver for i kraft af sine kendelser - eller mangel på samme - at have dømt imod Manchester City.

SE EPISODEN, HVOR GUARDIOLA 'TAKKER' DOMMEREN I VIDEOEN I TOPPEN AF ARTIKLEN.

Én af de kendelser, som Guardiola og resten af Manchester City-mandskabet var utilfreds med, var VAR-dommen i forbindelse med Liverpools mål til 1-0.

Her blev der appelleret for hånd på bolden, men Michael Oliver, der tog VAR i brug, lod målet bestå i stedet for at dømme det straffespark til City, der få øjeblikket inden scoringen bled appelleret for.

Senere i opgøret opstod der en lignende situation, hvor Guardiola appellerede for hånd på bolden og udviste stor utilfredshed med dommerteamet på sidelinjen.

Efter nederlaget til Liverpool, der fortsat fører den engelske Premier League, ligger Manchester City stadig på fjerdepladsen med 25 point.