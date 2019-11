En bolddreng fik stor betydning for Tottenhams comeback mod Olympiakos tirsdag aften i Champions League.

Det mener Tottenhams manager Jose Mourinho i hvert fald.

Efter at have været ved at etablere et angreb, fik Olympiakos tacklet bolden ud til et indkast på egen banehalvdel.

Men en kvik bolddreng fløj op fra sin plads, og han fik lynhurtigt kastet bolden til Serge Aurier, der kunne sende ligeså hurtige Lucas Moura i dybden, og han smækkede bolden ind til Harry Kane. Og så stod der 2-2 efter, at Tottenham havde været nede med 0-2. SE VIDEOEN ØVERST I ARTIKLEN

Nu bliver bolddrengen hyldet af Tottenham-manager, Jose Mourinho:

»Jeg elsker intelligente bolddrenge, som jeg selv var. Og drengen i dag var intelligent. Han læste spillet, forstod spillet og lavede en vigtig assist. Det var et stort øjeblik for ham, som han aldrig vil glemme,« sagde Mourinho efter kampen ifølge BBC.

Også efter episoden var Mourinho hurtig til at anerkende bolddrengens arbejde på stadion.

Imens spillerne jublede sammen, viste tv-billederne, at Mourinho først pegede på bolddrengen, og efterfølgende uddelte han en highfive og en krammer til drengen.

Bolddrengen var naturligvis glad for den naerkendelse han fik fra Jose Mourinho. Efterfølgende var det store smil svært for ham at skjule.

Klippet af Jose Mourinho og bolddrengen er gået viralt på sociale medier, hvor folk hylder episoden:

Tottenham endte med at vinde kampen med 4-2, og holdet er dermed videre til ottendedelsfinalerne i Champions League.

I den sidste gruppekamp venter Bayern Munchen, der har vundet alle kampe.