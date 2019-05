Det lignede længe én af de dage, hvor det bare ikke ville lykkes for Manchester City.

Premier Leagues førerhold var på vej til at sende favoritværdigheden over til Liverpool inden sidste spillerunde, men med en hårdt tilkæmpet hjemmesejr på 1-0 over Leicester, er City fortsat i teten.

Inden sidste spilledag har City 95 point, mens Liverpool har 94.

Leicester forsvarede sig forbilledligt mandag aften, men et drømmehug 20 minutter før tid skabte forløsning for City.

Holdet havde lige misbrugt en stor chance efter Kasper Schmeichels pragtredning, da forsvareren Vincent Kompany tog chancen fra godt 25 meters afstand.

Belgieren tordnede bolden afsted, og den brækkede i luften væk fra Schmeichel og satte sig i hjørnet til 1-0 uden chance for Schmeichel, hvis vilde redning fra første halvleg kan ses her.

City var startet nervøst uden det store bid i angrebsspillet. Først efter en halv time blev holdet nærgående.

Kompany ser sin måske bedste afslutning i karrieren sejle ind i hjørnet. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Kompany ser sin måske bedste afslutning i karrieren sejle ind i hjørnet. Foto: PHIL NOBLE

Et hjørnespark blev sendt til første stolpe, hvor Sergio Agüero kraftfuldt headede mod mål.

Bolden ramte underkanten af overliggeren, hvorefter Schmeichel med en stærk reaktion afværgede.

Efter pausen blev presset intensiveret, og Schmeichel måtte vise sig fra sin bedste side, inden han efter 70 minutter var chanceløs.

I kampens sidste del gav City i et par situationer åbninger, der kunne have kostet dyrt.

Med tre minutter tilbage fik Leicester lov til at køre en kontra, og indskiftede Kelechi Iheanacho fik et frit skud midt for målet, men afsluttede elendigt.

Få minutter senere kunne City-spillerne i stedet juble, et skridt nærmere mesterskabet.

Sidste spillerunde afvikles på søndag klokken 16. Her skal City på udebane møde Brighton, mens Liverpool hjemme på Anfield tager imod Wolverhampton.

Med en sejr genvinder City mesterskabet, mens Liverpool skal vinde og samtidig håbe på, at City smider point, hvis Liverpool skal vinde mesterskabet for første gang i 29 år.

/ritzau/