Det var lige ved og næsten for Irland i første halvleg!

På et frispark kom det danske forsvar og Kasper Schmeichel på prøve, da bolden var lige ved at rulle over stregen bag den danske keeper.

Men heldigvis for det danske landshold blev der altså ikke scoret.

Se chancen til Irland øverst i artikle, og følg kampen direkte her.