Røveri, vold og trusler.

Den skandaleombruste fup-fodboldspiller Bernio Verhagen blev onsdag varetægtsfængslet i fire uger, og nu kan B.T. vise eksklusive overvågningsbilleder fra kiosken Tips Pit i Viborg, hvor Verhagen tirsdag aften overfaldt og berøvede sin veninde.

På overvågningsbillederne kan man se, hvordan hollænderen forsøger at trække veninden, den 21-årige chilener Nayaret Muci, ud af kiosken, mens hun tydeligt stritter imod.

Ifølge B.T.s oplysninger forsøgte den tidligere Viborg-spiller ligeledes at tage venindens pas, så han kunne forhindre hende i at rejse ud af landet.

Det er dog ikke den forklaring, som Bernio Verhagen kom med i retten onsdag:

»Jeg vil bare have hende ud fra kiosken. Vi ville begge komme i problemer, hvis politiet kom,« sagde han blandt andet.

B.T. har været i kontakt med veninden, der nu sidder i et fly på vej til Chile.

Onsdag eftermiddag har B.T. talt med Tom Christensen, der er ejer af kiosken på Banegårdspladsen i den midtjyske by. Han fortæller:

»Jeg blev ringet op, mens episoden udspillede sig, og var i kiosken et minut før politiet. På det tidspunkt var min medarbejder helt rundt på gulvet. Jeg må erkende, at det var noget kaotisk.«

»Min medarbejder var selvfølgelig rystet over oplevelsen. Så jeg sendte hende hjem til kæresten og kontaktede hende nogle gange i løbet aftenen for at høre, hvordan hun havde det. Heldigvis var hun ikke mere rystet, end at hun i dag klokken 9 var klar til at arbejde igen. I løbet af dagen har hun gået sammen med os andre her i kiosken,« fortæller ejeren.

Allerede sent tirsdag aften kunne B.T. afsløre, at det var den nu tidligere Viborg-spiller Bernio Verhagen, der tidligere på aftenen var blevet anmeldt og anholdt for at berøve og overfalde sin chilenske veninde.

Onsdag var han så i Retten i Viborg, hvor dommer Kirsten Maigaard efter tre timers grundlovsforhør besluttede, at den skandaleramte fodboldspiller skulle fængsles til den 16. december.



Verhagens forsvarer i retten mente dog ikke, at der var grundlag for en varetægtsfængsling.

Argumentet var her, at det var en kendis-sag og generelt var en 'banal tvist i et kæresteforhold'. Det blev dog afvist af dommeren.

»Der er risiko for, at sigtede kan påvirke vidner, hvis han er på fri fod,« lød det blandt andet fra dommeren.

Det er på baggrund af denne episode tirsdag aften, at han er anklaget for vold og tyveri mod kvinden, som han påstår er hans kæreste.

Han stjal nemlig også venindens taske, hvor der var pas, dankort, telefon, nøgler og kontanter i.

Til grundlovsforhøret fortalte hollænderen, at Nayaret Muci tog hans telefon og nøgler, og at det var disse ting, han ville have tilbage. Derfor kom de i håndgemæng i kiosken. Håndgemænget sluttede med, at han tog Nayaret Mucis taske, hvor hendes ting var i.

Den 25-årige fup-fodboldspiller mente ikke, der var tale om vold fra hans side. Hvis nogen havde været udsat for vold, var det ham, forklarede han, mens han fremviste kradsemærker og et blodigt sår. Ifølge ham var det veninden, der var skyld i det voldsomme optrin.

Hollænderen var tilknyttet 1. divisionsklubben Viborg FF indtil tirsdag. Her blev han fyret, fordi klubben mener, at han har udsat dem for bedrageri.

Bernio Verhagen afviser alle anklager om røveri, vold og trusler. Han har kæret beslutningen om varetægtsfængsling - det skal nu afprøves i landsretten.

