Det så ikke godt ud for Kingsley Coman.

I Champions League-opgøret onsdag aften mellem Bayern München og Tottenham pådrog målscorer Coman sig det, der lignede en alvorlig knæskade.

Og det så altså helt bizart ud, da den 23-årige Bayern München-stjerne i et løb med bolden i første halvleg plusdelig sparkede ud i luften, inden han landede i græsset og straks så ud til at vide, at den var helt gal. Et solouheld af de mere alvorlige af slagsen.

Coman blev skiftet ud med det samme og erstattet af Thomas Müller. SE SITUATIONEN I VIDEOEN I ØVERST.