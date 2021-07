Hold på hat og briller!

Eller rettere fodboldstøvler og trøjer.

Det må tilskuerne til en boliviansk fodboldkamp i byen Achocalla have tænkt tirsdag eftermiddag, da kampen netop skulle til at gå i gang.

For her blev de nemlig vidne til lidt af et vejrfænomen, da en kraftig hvirvelvind farede hen over banen og satte fodboldkampen på pause.

Under finalekampen ved en lille, lokal fodboldturnering måtte spillerne pludselig flygte fra banen, da hvirvelvinden omgivet af støv kom faretruende tættere og tættere på.

Ifølge lokale medier kom ingen personer til skade under vejrfænomenets indtog.

Kraftige hvirvelvinde er søjler af luft der med roterer om sin egen akse, mens de samler støv og andet på sin vej.

Ofte bliver fænomenet fejlagtigt sammenlignet med små tornadoer.

I videoen øverst kan du se, hvordan det så ud, da hvirvelvinden afbrød kampen.