Så er det vist efterhånden kun et spørgsmål om få dage, før Robin Olsen kan kalde sig Roma-keeper.

Svenskeren er mandag ankommet til den italienske hovedstad. Det afslører klubben selv på Twitter, hvor der er delt både video og billeder af FCK-målmanden, der efter alt at dømme snart er fortid i den danske klub og Superligaen.

Robin Olsen https://t.co/m2PhWBKbED — AS Roma (@OfficialASRoma) 23. juli 2018

Til TV3 Sport fortalte Ståle Solbakken tidligere mandag, at salget er ved at være oppe over.

»Det er et salg, som har været planlagt et stykke tid, og som vi er meget tilfredse med, ud fra at vi allerede har to målmænd, og at vi får nogle penge i kassen,« sagde han til tv-kanalen.

L’arrivo di Robin Olsen a Fiumicino pic.twitter.com/HHiN6zht1A — AS Roma (@OfficialASRoma) 23. juli 2018

Ifølge det danske medie har Ståle Solbakken også bekræftet, at FC København har solgt Robin Olsen for 86 millioner kroner.

FC København har da også allerede sikret sig en erstatning, da klubben allerede i vinters sikrede en underskrift fra Jesse Joronen, der officielt skiftede til hovedstadsklubben denne sommer.

Derudover har Ståle Solbakken også Stephan Andersen i sin trup.