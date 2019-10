Fredag aften fik Kasper Dolberg og Nice besøg af Ligue 1-favoritterne fra Paris Saint-Germain.

Danskeren stod for en målgivende aflevering for sit hold, men det var ikke danskeren, der stjal overskrifterne. Nice havde det hårdt og blev kørt over af et velspillende PSG-hold i store dele af kampen.

Især en spiller strålede: argentinske Angel Di Maria.

Efter 15 minutter åbnede han sin personlige målkonto i kampen, da han blev sendt i dybden og køligt krøllede bolden forbi Walter Benitez i Nice-målet. Men det var først senere, at han leverede en gemen lækkerbisken. DU KAN SE VIDEOEN I TOPPEN AF ARTIKLEN.

Angel Di Maria fejrer sin anden scoring mod Nice og Kasper Dolberg.

Her blev Di Maria igen sendt i dybden, men denne gang modtog han en lang, hoppende bold i en meget spids vinkel.

Stik mod alles forventninger lobbede den tynde argentiner bolden første gang, så han kom Walter Benitez i forkøbet.

Med ydersiden af venstrebenet fik han koldblodigt vippet kuglen over Benitez, hvilket fordoblede PSGs føring.

Målene var Di Marias tredje og fjerde i Ligue 1 denne sæson.