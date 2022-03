Serena Williams, Marta, Alex Morgan og … Anja Andersen!

Den danske håndboldlegende blev pludselig nævnt, inden det amerikanske fodboldhold Philadelphia Union begyndte tirsdagens træning.

Og det var der en helt særlig årsag til.

For den danske fodboldspiller Mikael Uhre spiller klubben, som han i øvrigt skiftede til for lidt over en måned siden, og da der tirsdag blev stillet ét specifikt spørgsmål, var han hurtig til at svare.

Mikael Uhre var ikke i tvivl om, hvem der er hans kvindelige yndlingssportsudøver. Foto: Mitchell Leff Vis mere Mikael Uhre var ikke i tvivl om, hvem der er hans kvindelige yndlingssportsudøver. Foto: Mitchell Leff

I en video, som MLS-klubben har lagt op på Twitter, kan man nemlig se, at flere af spillerne i truppen svarer på spørgsmålet om, hvem deres kvindelige yndlingssportsudøver er.

Og her var Mikael Uhre ikke i tvivl.

»Anja Andersen,« lyder det prompte fra den 27-årige angriber, mens resten af truppen nævner verdensstjerner som Serena Williams, Alex Morgan og brasilianske Marta. Du kan se klippet nederst i artiklen.

Årsagen til spørgsmålet fra den amerikanske fodboldklub er 'Womens History Month', som klubben skriver det.

Anja Andersen. (ARKIVFOTO). Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Anja Andersen. (ARKIVFOTO). Foto: Jens Nørgaard Larsen

Her er der årligt særligt én bestemt måned, der er afsat til at hylde og fremhæve kvinders betydning for begivenheder i verdenshistorien og det moderne samfund.

Mikael Uhre skiftede i januar fra Brøndby IF til den amerikanske fodboldklub på en treårig kontrakt – med yderligere option på et år – som såkaldt 'Designated Player'

En status, som tildeles spillere, der tillader en klub at bruge et større transferbeløb eller større løn på spilleren.