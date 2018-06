Det er bestemt ikke hverdagskost, at landsholdsspillere ringer ind til radioprogrammer.

Det skete dog lørdag formiddag, hvor de to værter på P3s 'Danskerbingo' fik sig en overraskelse.

For ovenpå historien om Søren Duedahl Høyer, der havde svært ved at se forskel på Danmark og Mexico i lørdagens landskamp grundet farveblindhed, havde de to værter efterlyst personer med samme problem.

Og det var her det sjove øjeblik opstod. Lørdag fik de en mand i røret, der præsenterede sig selv som Thomas. Han fortalte, at han er rød-grøn farveblind, men at det ikke er så slemt.

Her blev han så spurgt af værten Andreas Kousholdt, om det er noget, han døjer med, når han eksempelvis ser en kamp i fjernsynet, hvor de to hold bærer henholdsvis rød og grøn.

»Forleden på banen hvor det var lidt svært at se, hvem jeg var på hold med, og hvem jeg var imod,« lyder det i røret fra Thomas, der efterfølgende kunne fortælle, at han spiller for et rødt hold.

Og først da han blev spurgt, hvilket hold han spillede for, begyndte det at gå op for værterne, hvem det egentlig var, de havde i røret. For her lød svaret, at det var det danske landshold.

Og efterfølgende kunne Thomas så bekræfte, at han var 'the one and only' Thomas Delaney.

Noget, der i den grad overraskede de to værter på programmet, der talte med landsholdsspilleren otte minutter før han skulle mødes med resten af VM-truppen, inden turen gik til Rusland.

Thomas Delaney rejste mandag sammen med resten af landsholdet til Rusland. Foto: Philip Davali Vis mere Thomas Delaney rejste mandag sammen med resten af landsholdet til Rusland. Foto: Philip Davali

Kampen mod Mexico gik dog fint for Thomas Delaney, der sammen med resten af holdet vandt 2-0. I 'Danskerbingo' satte han så ord på, hvordan det var at løbe rundt på banen.

»Nu hørte jeg lige, hvad Søren havde af problemer. Når folk står ved siden af hinanden, så er det intet problem at se forskel på dem. Men når det går hurtigt, og folk er i periferien, så kan det være lidt svært. Det er svært at beskrive, hvordan det ser ud. Men det er mere sådan nogle forskellige nuancer af samme farve. Normalt såvidt jeg ved, så spiller man også med forskellige shorts. Det gjorde vi ikke. Jeg tror faktisk, det er første gang, jeg har prøvet det i mit liv på den måde,« fortalte Thomas Delaney.