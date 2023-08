Erling Haaland har muligvis fundet sit næste talent.

Han formåede nemlig at vække stor begejstring blandt sine klubkammerater og en koreansk sanger med intet mindre end siddende dansetrin.

Det skriver TMZ.

Du kan se de siddende dansetrin nederst i artiklen.

Den siddende danselektion kom under et møde med den populære koreanske sanger Jisoo onsdag i forbindelse med, at sangeren skulle interviewe den 23-årige nordmand.

Haaland og Manchester City er nemlig i øjeblikket på en preseason turne i Asien.

Erling Haalands dansetrin tilhører den koreanske sangers eget megahit 'Flower', med næsten 350 millioner views på YouTube - der nu har fået sin egen TikTok-dans.

Det var dog ikke kun Haaland som fik en overraskende oplevelse. Det gjorde den koreanske sanger nemlig også.

På vegne af den engelske storklub overrakte 23-årige Haaland nemlig en trøje med nummeret '103'. Øjeblikket er blevet delt af Manchester City på mediet X, tidligere kendt som Twitter.

Erling Haaland kom til Manchester City i 2022, og har i sine 35 kampe for de regerende mestre scoret 36 mål.

Sammen med Manchester City formåede Erling Haaland sidste sæson at vinde the tripple, da holdet formåede at vinde både Premier League, FA Cup og Champions League.