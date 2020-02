Den spanske måkmand David Raya husker formentlig lørdagens kamp mod Hull et stykke tid endnu. Og det er ikke af nogen god grund.

29 minutter inde i dagens opgør mod Hull, hvor Brentford var foran med to mål, begik han et enormt og helt uforståeligt drop, scorede selvmål og lukkede dermed Hull ind i kampen.

En lang og totalt mislykket aflevering var starten på fadæsen for David Raya.

Du kan se målet i toppen af artiklen.

Soccer Football - Championship - Hull City v Brentford - KCOM Stadium, Hull, Britain - February 1, 2020 Brentford's David Raya makes a mistake which leads to Hull City's first goal Action Images/Craig Brough EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. Foto: CRAIG BROUGH Vis mere Soccer Football - Championship - Hull City v Brentford - KCOM Stadium, Hull, Britain - February 1, 2020 Brentford's David Raya makes a mistake which leads to Hull City's first goal Action Images/Craig Brough EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. Foto: CRAIG BROUGH

Den lange aflvering fra banens midte hoppede roligt i det grønne græstæppe, inden den nåede Brentford-keeperen.

Men ved andet hop gik en tæmning fuldstændig galt, så bolden trillede gennem benene og ind mod Brentford-målet.

På trods af et nærmest tragikomisk tilbageløb nåede Raya ikke bolden og blev krediteret for et selvmål.

Inden opgøret lå Brentford på femteplads i Championship, mens Hull var placeret som nummer 14.