Mario Balotelli har altid været en kontroversiel fodboldspiller.

Fredag aften var han så på spil igen, da han i den sidste spillerunde i den franske Ligue 1 blev skiftet ind efter en times spil for sin klub, Marseille.

28 minutter efter valgte den italienske angriber nemlig at diske op med en vaskeægte vanvidstackling på Montpelliers Daniel Congré, der omgående gav et rødt kort fra kampens dommer. Du kan se øjebliket øverst i artiklen

Fransk fodbold har ellers været god ved Mario Balotelli, der fik karrieren tilbage på rette spor i Nice efter et par skuffende ophold i Liverpool og AC Milan.

Soccer Football - Ligue 1 - Olympique de Marseille v Olympique Lyonnais - Orange Velodrome, Marseille, France - May 12, 2019 Marseille's Mario Balotelli before the match REUTERS/Philippe Laurenson Foto: PHILIPPE LAURENSON Vis mere Soccer Football - Ligue 1 - Olympique de Marseille v Olympique Lyonnais - Orange Velodrome, Marseille, France - May 12, 2019 Marseille's Mario Balotelli before the match REUTERS/Philippe Laurenson Foto: PHILIPPE LAURENSON

Her blev det til 43 scoringer i 76 kampe, inden han i januar så skrev under på en kontrakt med Marseille for resten af sæsonen.

Her er det således blevet til otte kasser i 13 opgør.

Men det hele fik altså en negativ afslutning med det røde kort.

Stjernen kan dog trøste sig med, at Marseille fastholdt føringen på 1-0 og dermed sikrede sig en femteplads i ligaen efter en ellers skuffende sæson.