Så er den gal igen! Homofobien blandt danske fodboldfans lever i bedste velgående. Det viser en ny video af AGF-fans, som er optaget før dagens kamp mod Vejle BK.

»Viktor Fischer, han er gay, allez-allez,« synger en stor gruppe AGF-fans her til eftermiddag på en video, som florerer på Twitter, og som kan ses herunder.

Optagelsen er lavet af Simon Sørensen i Skovgade i Vejle ved 16.30-tiden i dag. Her gik 3-500 AGF-fans march på til Vejle Stadion, hvor AGF her til aften møder Vejle BK, oplyser han til B.T.

Simon Sørensen siger til B.T., at han vurderer, at omtrent halvdelen af fansene sang med på sangen, som også FC Midtjylland- og Brøndby IF-fans har sunget i den seneste tid som en slags hån mod FC København-stjernen.

Vi har opfanget AGF der forud for kampen mod Vejle synger homofobiske sange mod FCK spilleren Viktor Fischer. En sag der har været oppe i medierne på det sidste. Lad os håbe det får konsekvenser for AGF. #SLDK #VBAGF #ultratwitteragf pic.twitter.com/o7cTF8aW9X — Superliga-Bladet.dk (@superligabladet) April 21, 2019

Det var netop Viktor Fischer, som satte fokus på homofobien blandt enkelte fans eller mindre grupper af danske fodboldfans. Det var efter FCK's kamp i Odense mod OB den 7. april.

I et interview med Onside efter kampen (som kan ses herover) fortalte Fischer, at OB's fans var kommet med homofobiske tilråb.

Dagen efter var det Brøndby IF's fans tur til at synge homofobiske sange mod Viktor Fischer efter holdets kamp i Farum mod FC Nordsjælland.

Det var en sang med samme ordlyd som den FC Midtjyllands fans sang efter FCM’s topopgør mod FC København tidligere på ugen.

FCKs Viktor Fischer. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCKs Viktor Fischer. Foto: Liselotte Sabroe

De homofobiske episoder blandt danske fans - og ikke mindst Fischers opsigtsvækkende protest - startede en heftig debat i dansk fodbold, hvor flere af de store organisationer, klubber og spillere gik ud og tog afstand til homofobi.

Også justitsminister Søren Pape Poulsen har fordømt det.

I forrige uge meddelte Fodboldens Disciplinærinstans under DBU, at OB og Brøndby er idømt bøder på 25.000 kroner som følge af de to episoder, som skete på stadion i forbindelse med kampe.

Fodboldens Disciplinærinstans kan dog ikke dømme fans, som agerer homofobisk uden for stadion, som tilfældet var med FCM-fansene efter FCK-kampen. Det oplyste instansen til B.T. Det samme gælder vel så også med epsioden med AGF-fansene i dag.