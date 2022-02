Det kan gå vildt for sig i de lavere rækker af skotsk fodbold.

Det kan midtbanespilleren George Robinson skrive under på.

I et opgør for sin klub Stenhousemuir Community AFC mod East Kilbride YM endte Robinson på hospitalet med yderst grim øjenskade, som var ved at koste ham synet på det ene øje.

Det skete efter, at George Robinson i duel i slutningen af kampen i starten af februar fik en albue fra en modstander i øjet, som efterfølgende svulmede op i grotesk størrelse (se billedet øverst).

Den 32-årige skotte blev efter den voldsomme 'tackling' kørt til det nærliggende Forth Valley Royal Hospital i meget omtåget tilstand.

»Jeg var på hospitalet i omkring syv timer. Jeg fik en kraftig hjernerystelse. Det var en lang kø, men jeg huskede ikke min fødselsdato eller min adresse, så de hastede mig igennem for at få en CT-skanning,« fortæller Robinson ifølge Daily Record.

Ifølge avisen skulle lægerne have sagt til Robinson, at han kunne have mistet synet på øjet.

Det viste sig nemlig, at en blodåre over øjet var sprunget. Lægerne fik sænket trykket og stoppet blødningen efter en operation, som kunne have koste ham synet. Men heldigvis gik det godt.

George Robinson, som her tre uger efter fortsat er mærket af episoden, mener, at overfaldet på banen skal have konsekvenser, men politiet kan ikke stille noget op.

Det skotske amatør-fodboldforbund har i stedet iværksat en undersøgelse.