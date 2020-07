En betjent tog fat i halsen af en fodboldfan, mens en anden betjent mindst tre gange slog ham med sin knippel.

Det viser en helt ny video af episoden, hvor politiet forsøgte at få en gruppe AaB-fans, der var smidt ud midt i første halvleg af onsdagens pokalfinale, til at sætte sig ned uden for station.

Videoen er optaget af en af de AaB-fans, der blev smidt ud af pokalfinalen mellem AaB og SønderjyskE, fordi de var stimlet for meget sammen og dermed brød coronarestriktionerne.

Helt præcist skete dette, da betjentene vil have den udsmitte gruppe af AaB-fans til at sætte sig ned uden for stadion.

Her ses, hvordan betjent til at starte med forsøger at fåstående AaB-fan til at sætte sig ned. Foto: Privat Vis mere Her ses, hvordan betjent til at starte med forsøger at fåstående AaB-fan til at sætte sig ned. Foto: Privat

»Sæt dig ned,« råber en betjent og kigger på en af de stående AaB-fans iklædt shorts og adidas-trøje.

Da han nægter at sætte sig, hiver den råbende betjent fat i ham og forsøger at få ham ned at sidde.

Manden vil dog ikke sætte sig ned, så betjenten lægger sig oven på ham og holder fast i hans hoved.

Det er nu, dramaet for alvor eskalerer.

Her ses, hvordan betjenten forsøger at få AaB-fanen til at sætte sig ned ved at lægge pres på hans hoved.. Foto: Privat. Vis mere Her ses, hvordan betjenten forsøger at få AaB-fanen til at sætte sig ned ved at lægge pres på hans hoved.. Foto: Privat.

En anden betjent trækker sin knippel frem, og mindst tre gange slår han AaB-fanen med kniplen.

Og det er samtidig med, at den første betjent ligger oven på ham, at der bliver givet slag med kniplen, dokumenterer videoen.

Det vil sige, at det er to betjente mod én fodboldfan, der hverken er ved at stikke af, er voldelig eller selv har noget som helst i hænderne.

Efter slagene med knippel bliver manden nu siddende, mens betjenten bliver stående med sin knippel pegende mod ham i nogle sekunder.

Den ene betjent bliver i nogen sekunder stående, mens han truer med igen at slå den samme AaB-fan med sin knippel. Han lægger kniplen tilbage i sit bælte, da en anden betjent, kort har snakket med ham. Foto: Privat. Vis mere Den ene betjent bliver i nogen sekunder stående, mens han truer med igen at slå den samme AaB-fan med sin knippel. Han lægger kniplen tilbage i sit bælte, da en anden betjent, kort har snakket med ham. Foto: Privat.

De andre fans er rasende og råber »Rolig din psykopat« og »Hvad er dit nummer?«

Pludselig kommer en tredje betjent hen og snakker kort med betjenten med kniplen. Her efter lægger han kniplen tilbage i sit bælte.

Torsdag eftermiddag meldte AaB Support Club (ASC) da også ud, at de fandt betjentens brug af knippel alt for voldsom.

»Vi er nødt til på det skarpeste at tage afstand fra den magtanvendelse, vi overværede. Vi er af den klare opfattelse, at anvendelsen af magt kunne være undgået med rettidig omtanke og dialog,« skriver fanklubben i pressemeddelelse.

Her ses billeder af de AaB-fans, der smidt ud af stadion under pokalfinalen og politiet har bedt om at sidde ned. (Foto: presse-fotos.dk/Scanpix 2020) Foto: presse-fotos.dk Vis mere Her ses billeder af de AaB-fans, der smidt ud af stadion under pokalfinalen og politiet har bedt om at sidde ned. (Foto: presse-fotos.dk/Scanpix 2020) Foto: presse-fotos.dk

Syd-og Sønderjyllands Politi bekræfter, at sagen om betjentens brug af knippel nu er sendt til Det Uafhængige Politiklagenævn.

»Vi har sendt sagen til Det Uafhængige Politiklagenævn for at få nogle uafhængige øjne på det. Det er ikke et udtryk for, om vi synes, betjenten handlede rigtigt eller forkert,« sagde Helle Lundberg fra kommunikationsenheden hos Syd-og Sønderjyllands Politi tidligere i dag til B.T.

Da B.T. spurgte, om sagen ville få nogen betydning for betjenten, lød svaret:

»Ikke noget. Han går stadig på arbejde, indtil vi har deres mening.«

Var du til kampen mellem AaB og Sønderjyske, og var du selv involveret i episoden med politiet foran stadion eller var vidne til den, så hører B.T. meget gerne fra dig. Du kan kontakte os på sport@bt.dk.