Den tidligere FCK-spiller Robert Skov har her til aften scoret et flot mål for sin tyske klub Hoffenheim.

I hjemmekampen mod Augsburg udlignede Robert Skov efter et lille kvarter med et knastørt hug fra kanten af feltet.

Dermed scorede danskeren sit andet sæsonmål, efter han skiftede til den tyske Bundesligaklub i sommer fra FCK.

Du kan se scoringen i videoen øverst i artiklen.

Robert Skov har for alvor bidt sig fast i startopstillingen hos Hoffenheim, hvor han er blevet omskolet til venstre back, hvilket er nye tider for Skov, der blev topscorer i Superligaen sidste sæson.

Men danskeren har heldigvis ikke glemt, hvor målet står, og venstrefoden er tydeligvis stadig skruet ganske fornuftig på.

Hoffenheim kom ellers bagud blot tre minutter, inden Skov bankede udligningen i kassen.

Danskerens klub ligger i skrivende stund på en ottendeplads i Bundesligaen, hvor de drømmer om at komme op på pladserne, der giver europæisk deltagelse næste år.