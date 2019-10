Sikke en start på opgøret i Madrid!

Ti minutter skulle der gå, før dramaet gjorde sin ankomst i tirsdagens omgang af Champions League.

Her kom Real Madrid nemlig bagud på hjemmebane mod Club Brugge efter et sandt VAR-drama.

Zinedine Zidane. Foto: JON NAZCA Vis mere Zinedine Zidane. Foto: JON NAZCA

Og det var altså lidt af en chok-scoring, der fandt sted i Madrid efter ti minutters spilletid.

Hjemmeholdet blev taget på sengen af Club Brugges angreb, og Emmanuel Dennis sendte bolden i netmaskerne.

Men gæsterne måtte vendte med at juble, da målet først blev underkendt for offside og her efter taget op i VAR-rummet.

Så der gik et par minutter, før Club Brugge kunne juble over føringsmålet mod Real Madrid.