Marcus Ingvartsen slog lørdag til med sin fjerde scoring i denne sæson i Bundesligaen, hvor det blev endnu tættere i toppen.

Ingvartsen og Union Berlin slog hjemme Augsburg 2-0, og danskeren scorede det sidste mål efter en times spil.

Målet kom efter et indlæg fra venstre side, hvor bolden til sidst fandt vej til Ingvartsen i midten af straffesparksfeltet, og danskeren drejede fikst bolden i nettet.

Første halvleg endte uden mål, og Neven Subotic bragte Berlin-holdet foran 1-0 to minutter inde i anden halvleg efter et hjørnespark.

Efter tre nederlag i træk i ligaen fik Union Berlin dermed lidt at glæde sig over på 11.-pladsen i rækken, og Marcus Ingvartsen kunne glæde sig over sin første ligascoring siden 14. december mod Paderborn.

Tidligere har den danske angriber sagt, at han drømmer om at blive udtaget til Åge Hareides EM-trup til sommer.

»For mig er det et realistisk mål. Hvis man spiller en god sæson og får masser af spilletid, så ved man, hvor hurtigt fodbold kan gå,« har Ingvartsen sagt til Bild i november.

Mens 24-årige Ingvartsen nyder godt med spilletid, er situationen en anden for Augsburgs Mads Valentin Pedersen, der var på bænken i hele kampen for gæsterne.

På førstepladsen måtte RB Leipzig se sig slået ude af Eintracht Frankfurt, som vandt 2-0, og dermed forblev Yussuf Poulsen og co. på 40 point.

Den danske landsholdsspiller blev sendt på banen efter 66 minutter, men kunne ikke ændre resultatet.

Der stod 0-0 i pausen, men anden halvleg var blot tre minutter gammel, da hjemmeholdets Almamy Touré leverede et drømmemål.

Bolden landede foran forsvarsspilleren uden for modstanderfeltet, og Touré tæskede til den med en hammer, så den drønede i mål uden chance for Leipzig-keeper Peter Gulacsi.

I tillægstiden scorede Filip Kostic til 2-0.

Borussia Mönchengladbach kom tættere på Leipzig og spillede sig på andenpladsen med 38 point, da Mainz blev slået 3-1 hjemme.

Gladbach var storfavorit, men gæsterne kom foran allerede efter 11 minutter, da en lang bold blev smidt frem til Robin Quaison, som sendte den i mål til 1-0.

Gladbach fik udlignet halvvejs inde i første halvleg, da Oscar Wendt tog et frispark, og Alassane Plea sendte bolden i nettet til 1-1.

Samme Plea sørgede med sin anden scoring i kampen for 2-1 et kvarter før tid, og Florian Neuhaus scorede til 3-1 i 88. minut.

/ritzau/