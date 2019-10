FCK kunne ikke have fået en bedre afslutning på første halvleg.

Få sekunder før pausefløjtet kom gæsterne fra København i front mod Malmö FF i Europa League.

Og det var sågar på et dansk selvmål af Malmös Lasse Nielsen.

Det var Guillermo Varela, der sendte bolden på tværs ind gennem feltet, som Lasse Nielsen endte med at få sidste fod på

Derrmed kunne FCK gå til pause med stillingen 0-1.

FCK var op til kampen mod Malmö FF hårdt ramt af skader og uvished om udvalgte spillere.

Men både Viktor Fischer og Jens Stage, der var usikre forud for opgøret grundet mindre skader, startede inde for københavnerne. Også Andreas Bjelland, der har været ramt af skader, var tilbage i startopstilling.