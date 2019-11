VAR kom endnu engang i spil onsdag aften i opgøret mellem Liverpool og Napoli i Champions League.

Det var i forbindelse med Napolis scoring til 0-1, at det omdiskuterede videosystem skulle i brug. For blev der begået et frispark mod Virgil van Dijk, og var der offside på scoringen?

Nej til begge ting, blev det vurderet efter VAR-gennemsyn, og scoringen af Dries Mertens fik lov at bestå.

SE MÅLET I TOPPEN AF ARTIKLEN.