Lidt under et kvarter skulle der gå, før ballet blev åbnet i Aalborg.

Og det var altså Martin Braithwaite, der kunne bringe Danmark på 1-0 i venskabskampen mod Luxembourg.

Det var uden de helt store problemer, at Danmark kunne bringe sig i front i opgøret.

Åge Hareide havde inden ogpøret skiftet ud i truppen og gjort plads til tre nye ansigter, hvoraf AaB-darlingen Lucas Andersen var den ene.

Lucas Andersen måtte altså starte opgøret fra bænken af.

I optakten til opgøret fortalte Åge Hareide dog til Kanal 5, at AaB-fans godt kunne forvente at se Lucas Andersen i aktion for Danmark.

De to andre danskere, der blev skiftet ind i truppen, var Lasse Nielsen og Jonas Knudsen.