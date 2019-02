Storklubben Arsenal er på hælene efter den første kamp i Europa Leagues 16.-delsfinaler.

Unai Emerys svingende mandskab slap nemlig skidt fra besøget i Hviderusland hos Bate Borisov, der vandt med 1-0 og dermed er i en fornuftig position inden returkampen i London om en uge.

På en lettere oppløjet bane lagde de engelske gæster ellers et tungt pres efter pausen, men fantasien og kvaliteten rakte ikke til at skabe ret mange oplagte chancer mod et hjemmehold, der forsvarede sig med alle mand.

Det kunne Bate Borisov tillade sig, fordi midtbanemanden Stanislav Dragun kort før pausen havde scoret det, der skulle vise sig at blive kampens eneste mål.

Dragun satte panden på et hårdt frisparksindlæg fra højre side og passerede målmand Petr Cech med et drøn af et hovedstød.

De to klubber mødtes også i sidste sæson, hvor Arsenal vandt begge opgør i gruppespillet ganske overbevisende, men så let gik det altså langt fra denne gang.

Emery sparede ellers ikke på sit holds kræfter og mønstrede tæt på stærkeste hold, men det blev aldrig Arsenals aften.

At Alexandre Lacazette med en flyvsk albue ragede sig en udvisning til fem minutter før tid hjalp naturligvis heller ikke på mulighederne.

Arsenal må nu klare sig uden den farlige franskmand, når man skal forsøge at vende resultatet på hjemmebane i næste uge.

Også Lazio med Riza Durmisi på banen i lige mere end en halvleg måtte finde sig i et 0-1-nederlag torsdag aften.

Hjemme i Rom blev italienerne dukket af Simon Kjær og Sevilla, der vandt på en scoring af Wissam Ben Yedder midt i første halvleg.

